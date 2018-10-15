РПЦ: акт о передаче Киевской митрополии МП пересмотру не подлежит

Синод РПЦ заявил, что акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата не подлежит пересмотру, передает РИА «Новости».

В заявлении Синода также говорится, что решение об его отзыве является канонически ничтожным. В Синоде усомнились в возможности отмены документа, действовавшего на протяжении трех веков.

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Русская православная церковь разорвала единство с Константинопольским патриархатом из-за его решения по Украине.

Также Синод РПЦ призвал поместные православные церкви оценить действия Константинопольского патриархата в отношении канонической территории Украинской православной церкви.