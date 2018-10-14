Посол России поделился эмоциями от осмотра дипсобственности в Сан-Франциско

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что дипломаты осмотрели со стороны здание закрытого российского генконсульства в Сан-Франциско, передает РИА «Новости».

«Мы вместе с моими коллегами посмотрели наше здание, где жил наш генеральный консул. После этого подошли к нашему консульству. Пустые здания, нет там российских дипломатов. Это печально», — сказал Антонов.

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Он также выразил надежду на осознание американской стороной необходимости возвращения в собственность России этих и других зданий, которые были закрыты для российских дипломатов.

«Думаю, что в этом случае просто будут гораздо лучше развиваться российско-американские отношения», — сказал он.

Антонов также отметил, что во время осмотра здания к нему никто не подходил.

Ранее сообщалось, что в посольстве возмутились снятием российского флага с резиденции генконсула в США.