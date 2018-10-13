Антонов заявил о готовности России остановить визовую войну с США

Россия готова остановить визовую войну с США на основе взаимности, Москва в ней не заинтересована. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА «Новости».

«Мы готовы остановить эту визовую войну на основе взаимности. Мы в ситуации, когда мы вынуждены отвечать подобным образом. Но это непродуктивно. Нам она не нужна», — сказал дипломат.

Ранее Антонов также заявил, что Москва готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном.