Антонов заявил о готовности России остановить визовую войну с США
Россия готова остановить визовую войну с США на основе взаимности, Москва в ней не заинтересована. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА «Новости».
«Мы готовы остановить эту визовую войну на основе взаимности. Мы в ситуации, когда мы вынуждены отвечать подобным образом. Но это непродуктивно. Нам она не нужна», — сказал дипломат.
Ранее Антонов также заявил, что Москва готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном.