WSJ: Госдеп запретил гуманитарным работникам ездить в КНДР

Госдепартамент США запрещает сотрудникам американских гуманитарных организаций ездить в КНДР, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные в ситуации источники.

По данным издания, таким запретом Соединенные Штаты пытаются оказать дополнительное давление на Северную Корею, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова.

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Сообщается, что соответствующее распоряжение отдал глава американского Госдепа Майк Помпео.

Ранее американский госсекретарь в ходе визита в Северную Корею договорился с Ким Чен Ыном о втором саммите глав США и КНДР.