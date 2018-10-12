США поприветствовали продление закона об особом статусе Донбасса

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что США приветствуют решение украинских властей о продлении закона о специальном статусе Донбасса. Слова Науэрт передает РИА «Новости».

Представитель американского внешнеполитического ведомства поздравила парламент Украины и украинское руководство с принятием закона.

Реклама

«Продление этого закона … демонстрирует продолжающуюся приверженность Украины мирному решению конфликта и выполнению минских договоренностей», — говорится в заявлении Науэрт.

Также она добавила, что Россия «провалилась» в выполнении минских договоренностей, которые призваны снизить военное напряжение в регионе.

Ранее сообщалось, что закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу.