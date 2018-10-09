В ПАСЕ поставили на место депутата Рады в перчатках «для защиты от России»

Украинскому депутату Алексею Гончаренко сделали замечание в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за выступление в резиновых перчатках, передает ТАСС.

Отмечается, что Гончаренко надел перчатки во время доклада о полномочиях национальных делегаций. Одобрение этого документа может привести к урегулированию взаимоотношений ассамблеи с российской стороной.

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«Я уже готовлюсь к возвращению России (в ПАСЕ. — Газета.Ru)», — заявил Гончаренко, надевая перчатки.

Он добавил, что при коллегах из России «небезопасно пожимать руки и трогать дверные ручки». В ответ председатель организации Лилиан Мори Паскье напомнила украинскому депутату, что он не на театральных подмостках, поэтому использовать реквизит для переодеваний нет необходимости.

Ранее делегация Эстонии выступила против восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы.