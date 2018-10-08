Посол Нидерландов рассказала о своем визите в МИД России

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос рассказала о своем визите в МИД России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В понедельник, 8 октября, Джон-Бос прибыла в российский МИД. Дипломат заявила, что указала российскому министерству на неприемлемость кибератак на международные организации.

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«Я разъяснила МИД РФ, что Нидерланды несут ответственность за международные организации на своей территории — ОЗХО и то, что мы не можем смириться с кибератаками на международные организации, это ясно сообщило ранее наше оборонное ведомство», — сказала Джонс-Бос журналистам.

Она добавила, что о результатах встречи сообщит в Гаагу.

Ранее минобороны Нидерландов заявило, что весной четверо россиян попытались осуществить хакерскую атаку на ОЗХО, однако спецслужбы страны ее предотвратили. Тем не менее россияне не были арестованы: в середине апреля их выслали из страны.

В МИД России такие заявления назвали пропагандистской акцией. Глава ведомства Сергей Лавров также отметил, что ничего тайного в поездке россиян не было.