В МИД России назвали действия Киева в отношении УПЦ «агрессивной кампанией»

Замглавы МИД России Григорий Карасин в интервью газете «Известия» отреагировал на ситуацию вокруг предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

По его мнению, в стране развернута агрессивная информационная кампания против УПЦ.

«Делается это на фоне звучащих из-за океана нагловатых заявлений госдепа США о поддержке предоставления автокефалии непризнанным церковным структурам на Украине. Это только накаляет ситуацию, провоцирует дальнейший раскол и насилие, чреватое самыми непредсказуемыми последствиями», — сказал Карасин.

Ранее глава церкви Белоруссии призвал остановить предоставление автокефалии Украине.