В МИДе заявили о нежелании Грузии восстанавливать отношения с Москвой

Замглавы МИД России Григорий Карасин рассказал, что власти Грузии не идут на восстановление дипломатических отношений с Москвой. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

По его словам, Тбилиси продолжают враждебные действия на международных площадках.

Реклама

«Тбилиси по-прежнему не идет на восстановление дипломатических отношений, продолжает враждебную нам деятельность на международных площадках, охотно участвует в натовской стратегии сдерживания России», — сказал Карасин.

Он также предупредил грузинскую сторону, что данная политика ставит под угрозу начатый в 2012 году процесс нормализации отношений.

Ранее МИД России назвал причину отказа Украины от договора о дружбе.