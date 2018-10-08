В МИДе заявили о нежелании Грузии восстанавливать отношения с Москвой
Замглавы МИД России Григорий Карасин рассказал, что власти Грузии не идут на восстановление дипломатических отношений с Москвой. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».
По его словам, Тбилиси продолжают враждебные действия на международных площадках.
Реклама
«Тбилиси по-прежнему не идет на восстановление дипломатических отношений, продолжает враждебную нам деятельность на международных площадках, охотно участвует в натовской стратегии сдерживания России», — сказал Карасин.
Он также предупредил грузинскую сторону, что данная политика ставит под угрозу начатый в 2012 году процесс нормализации отношений.
Ранее МИД России назвал причину отказа Украины от договора о дружбе.