Мюллеру поступили записи интервью экс-советника Трампа о возможных связях с WikiLeaks

В офис специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет дело о возможном вмешательстве России в выборы США 2016 года, поступили аудиозаписи с интервью экс-консультанта предвыборной кампании президента США Роджера Стоуна, сообщает телеканал CNN.

Радиоинтервью между Роджером Стоуном и комиком Рэнди Кредико состоялись в период с августа 2016 года по апрель 2017 года на шоу Credico, которое транслировалось на местной нью-йоркской станции WBAI, говорится в материале. На аудио Стоун и Кредико неоднократно обсуждают WikiLeaks, добавляет телеканал. В частности, в нем Стоун утверждал, что Кредико служил его посредником между основателей WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время президентских выборов в США 2016 года. Кредико отрицал данные утверждения.

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Команда спецпрокурора Роберта Мюллера в настоящее время расследует в США возможное участие давнего союзника Трампа — Роджера Стоуна в предполагаемых усилиях по вмешательству России в выборы 2016 года, а также возможные связи с WikiLeaks.

В частности, новость о том, что Мюллер получил аудиозапись показывает, что следствие до сих пор предполагает, что советник Трампа имел связи с WikiLeaks, которая опубликовала электронную переписку национального комитета Демократической партии и ее кандидата на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, полученные путем хакерского взлома.

Во время президентских выборов 2016 года Роджер Стоун утверждал, что общался с Ассанжем через посредника, напоминает CNN.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.