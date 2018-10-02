В Кремле преобразовали управление по СНГ

Владимир Путин преобразовал управление президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству, передает РИА «Новости».

Уточняется, что главой ведомства останется Олег Говорун.

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«В целях совершенствования деятельности администрации президента Российской Федерации постановляю: преобразовать управление президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками Содружества независимых государств, республикой Абхазия и республикой Южная Осетия в управление президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству», — говорится в тексте указа.

Путин также поручил руководителю администрации Кремля в месячный срок утвердить структуру и штатное расписание управления.