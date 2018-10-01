Эрдоган рассказал о провокациях в отношениях с Россией

Турецкий президент Тайип Эрдоган рассказал о дальнейшем развитии отношений с российской стороной. Его выступление перед парламентом страны транслирует телеканал Haberturk.

По словам Эрдогана, российско-турецкие отношения развиваются быстро. Происходит реализация взаимовыгодных проектов, в разных сферах, в том числе на территории Сирии, в обороне и туризме.

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«Было много провокаций, чтобы испортить наши отношения. Но мы их преодолели», — сказал Эрдоган.

Он выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между странами.

Ранее Эрдоган проверил отношения Турции и Германии на болезненность.