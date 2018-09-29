Лавров прокомментировал обвинения Трампа в адрес КНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп должен обосновать свои обвинения во вмешательстве Китая в американские выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобные обвинения необходимо предъявлять через факты.

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Он также добавил, что российская сторона не заинтересована во вмешательстве во внутренние дела других стран.

Лавров подчеркнул, что в своем выступлении Трамп не упомянул Россию.

Ранее сообщалось, что в Китае осадили Трампа после обвинений во «вмешательстве» в американские выборы.

Как отмечалось, официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан ответил на обвинения Трампа.