Трамп вступился за обсуждавшего его отстранение замгенпрокурора

Президент США Дональд Трамп вступился за замгенпрокурора США Роба Розенстайна, который, по данным СМИ, обсуждал отстранение главы государства. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Reuters.

Ранее газета The New York Times писала, что Розенстайн тайно записывал разговоры с президентом, а также участвовал в обсуждениях того, как отправить Трампа в отставку.

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«Я говорил с ним. У нас был хороший разговор. Он сказал, что никогда такого не говорил. Что не верит в это. Он сказал, что уважает меня. Он очень славный. Посмотрим», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможном увольнении Розенстайна.

При этом ранее президент США заявил, что из министерства юстиции тянется «затянувшееся зловоние».