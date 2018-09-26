ЦИК передал депутатский мандат Кобзона

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала нового депутата Госдумы Александра Якубовского, которому перешел мандат от Иосифа Кобзона, передает агентство «Москва».

Как сообщил член комиссии Валерий Гальченко, что кандидат предоставил все необходимые документы и может быть зарегистрирован.

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Члены ЦИК единогласно одобрили передачу вакантного мандата Якубовскому, а следом рассмотрели вопрос о его регистрации.

Иосиф Кобзон избирался в Госдуму от «Единой России» по региональной группе №4, в которую входят Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. После его кончины мандат оставался вакантным.

Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет после продолжительной борьбы с раком.