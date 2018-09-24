Помпео рассчитывает встретиться с Лавровым в ООН

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что рассчитывает встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уверен, что у нас найдется время», — сказал Помпео.

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По его словам, он намерен встретиться с Лавровым на полях ГА ООН в США.

Ранее Лавров заявил, что настроен на продуктивные переговоры со своим американским коллегой Майком Помпео.

Как отмечалось, встреча Лаврова и Помпео пройдет на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.