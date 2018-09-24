Франция приветствовала соглашение России и Турции по Идлибу

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция приветствует договоренности лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию конфликта в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Франция выступает за принятие резолюции Совбеза ООН в поддержку договоренностей.

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Он также добавил, что дипломатия должна «преодолеть логику войны».

Ле Дриан подчеркнул, что без политического процесса на Ближнем востоке «постоянно будет идти война».

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала договоренности России и Турции по Идлибу.