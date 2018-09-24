Додон объяснил «подставой» отстранение от должности президента

Игорь Додон, временно отстраненный от должности президента Молдавии решением Конституционного суда, назвал происходящее политической борьбой, передает ФАН.

По словам Додона, его хотели «подставить».

«Это — политическая борьба между президентом и парламентским большинством перед началом избирательной кампании. Я думаю, что парламентское большинство и правительство хотели меня подставить в надежде, что я приму эти кандидатуры для того, чтобы вбить клин в мой электорат», — заявил Додон.

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При этом он назвал отстранение от должности «чисто бюрократической процедурой».

Ранее Конституционный суд Молдавии принял решение о временном отстранении президента Игоря Додона от исполнения обязанностей. Это произошло из-за его отказа утвердить новых министров.