NBC: демократы удерживают преимущество накануне выборов в США

За шесть недель до выборов в конгресс США избиратели отдают предпочтение демократам, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на совместный с газетой The Wall Street Journal опрос.

Согласно результатам опроса 52% граждан США хотят видеть конгресс, который контролируется большинством демократов. С ними не согласны 40% респондентов, которые предпочитают, чтобы большинство осталось за республиканцами.

Реклама

При этом шесть из десяти американцев хотят видеть значительные изменения в политике президента США Дональда Трампа, говорится в материале.

Как отмечает телеканал, результаты национального опроса демонстрируют новую политическую реальность, в которой демократы имеют ощутимый перевес в своем стремлении вернуть большинство в конгрессе после выборов в ноябре.

Рейтинг одобрения президента Трампа по-прежнему держится на отметке 44%, отмечается в материале. Большинство американцев (52%) не одобряют деятельность американского лидера. Такие же результаты были в августе, отмечает NBC.

Промежуточные выборы в американский конгресс пройдут 6 ноября.