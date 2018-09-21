Стала известна причина отказа врио главы Хакасии от участия в выборах

По словам председателя избирательной комиссии Хакасии Александра Чуманина, временно исполняющий обязанности главы Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру с участия во втором туре выборов по состоянию здоровья, передает РИА «Новости».

«Буквально недавно к нам поступило заявление от Виктора Михайловича Зимина об отказе в участии в выборах. Он снял свою кандидатуру по состоянию здоровья», — сообщил Чуманин.

Ранее заместитель главы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что Виктор Зимин снял кандидатуру с выборов главы региона. Булаев также рассказал, что второй тур голосования на выборах в Хакасии пройдет «через две недели».