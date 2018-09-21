Песков рассказал, что значит реакция ЦИК на выборы в Приморье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на ситуацию с выборами в Приморье говорит о нетерпимости к нарушениям на выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарю задали вопрос, может ли ситуация на выборах главы Приморья повториться на втором туре выборов в Хабаровском крае, Хакасии и Владимирской области.

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«Четко заявлена позиция Центризбиркома о том, что ни малейшие проявления, скажем так, нечистоплотности электоральной не будут допущены, и являются, наверное, самым красноречивым сигналом и свидетельством того, что будет нулевая толерантность по отношению к таким негативным проявлениям», — ответил Песков.

Ранее сообщалось, что в Приморье отменили результаты выборов губернатора.