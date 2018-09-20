Ле Пен назначили психиатрическую экспертизу

Во Франции суд города Нантер потребовал, чтобы глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прошла психиатрическую экспертизу. Об этом политик рассказала на своей странице в твиттере.

Отмечается, что суд принял такое решение в связи с делом о размещении на ее странице фотографий казней ИГ (организация запрещена в России). В публикации Ле Пен суд увидел «распространение сообщения насильственного, порнографического или порочащего честь характера», которое в том числе доступно несовершеннолетним.

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«За осуждение ужасов ИГ в сообщениях в твиттере «правосудие» назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?» — написала Ле Пен.

Она сопроводила пост возмущенным смайликом.

Ранее сообщалось, что Ле Пен атаковала Макрона с прицелом на выборы в Европарламент.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.