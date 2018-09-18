Путин выразил соболезнования близким экипажа сбитого в Сирии Ил-20

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким экипажа российского самолета Ил-20, который был сбит в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

«Президент глубоко соболезнует всем родным и близким и сослуживцам членов экипажа погибшего самолета», — сказал Песков.

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Ранее Песков заявил, что в Кремле обеспокоены в связи с крушением российского самолета Ил-20, который сбили в Сирии.

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Вечером 17 сентября Минобороны России сообщило, что на авиабазе «Хмеймим» после атаки израильских ВВС на сирийскую провинцию Латакия потеряли связь с экипажем самолета Ил-20, самолет также пропал с радаров.