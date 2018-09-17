Посольство: Лондон не предоставил данных о пострадавших россиянах в Солсбери

В российском посольстве в Лондоне заявили, что британская сторона не предоставила данных о пострадавших в ресторане Prezzo в британском Солсбери. Сообщение посольства передает РИА «Новости».

Ранее британские СМИ сообщали, что в ресторане в Солсбери пострадали россияне. Полиция сообщала, что симптомы пострадавших были похожи на те, что возникают при отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок», однако впоследствии версия с применением этого яда была опровергнута.

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«Несмотря на неоднократные запросы посольства в британские правоохранительные органы, информации о возможном наличии среди пострадавших в ресторане Prezzo в Солсбери граждан России до сих пор предоставлено не было», — заявил пресс-секретарь российской дипмисии.

Также ранее таблоид Daily Mail писал, что пострадавшие в Солсбери россияне находятся в критическом состоянии.