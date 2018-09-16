Абэ рассказал о встрече с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным напомнил российскому лидеру о позиции Токио по территориальному вопросу. Об этом сообщает NHK.

По его словам, он сказал Путину о том, что перед подписанием мирного договора необходимо решить проблему территориального спора.

Реклама

Он также добавил, что аналитики считают, что предложение Путина по мирному договору демонстрирует его большое желание решить проблему.

Ранее СМИ сообщили, что Абэ и Путин провели личную беседу во Владивостоке.

Как отмечалось, Путин и Абэ провели переговоры после предложения президента России по мирному договору.