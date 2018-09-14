У автора идеи разрыва сообщения Украины с Россией забрали загранпаспорта

Соломенский районный суд Киева обязал министра инфраструктуры Владимира Омеляна сдать загранпаспорта в ходе судебного заседания по обвинению его в незаконном обогащении, передает «112 Украина».

«Относительно паспортов это вообще позорная ситуация. Впервые в истории Украины имеем случай, когда министра ограничивают в исполнении своих функций, поездках», – прокомментировал ситуацию сам Омелян.

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Суд избрал для министра меру пресечения в виде личного поручительства и обязал поручителей обеспечить, чтобы Омелян являлся к детективам НАБУ по первому требованию, сообщал об изменении места жительства или работы и сдал свои документы для выезда за границу.

Ранее сообщалось, что Омеляну предъявили обвинения в незаконном обогащении.