Мадуро отправился в Китай с официальным визитом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправился в Китай для укрепления связей сотрудничества, передает РИА «Новости».

«Я улетаю в КНР с государственным визитом, очень нужным для нас, который полон больших ожиданий для Венесуэлы, что увеличить объем наших отношений, чтобы продвинуться в новых соглашениях стратегической ассоциации в экономике, финансах, энергетике, технологии, связи», — сказал Мадуро.

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По словам Мадуро, визит проходит в лучших условиях, так как сейчас в Венесуэле запущена «программа восстановления экономики, роста и процветания».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждала с венесуэльскими офицерами-повстанцами планы по силовому свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.