Лавров заявил о потере США монополии на «музыку» в международных делах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в рамках диалога молодых дипломатов на полях ВЭФ-2018, заявил об исчезновении монополии США на право «заказывать музыку» в международных делах, которая длилась несколько веков, передает РИА «Новости».

«Объективно можно понять страну, которая несколько веков заказывала музыку в международных делах и не встречала серьезного сопротивления и сейчас вроде бы эта монополия объективно исчезает, потому что нельзя не считаться с целым рядом крупных государств», — сказал Лавров.

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Министр также рассказал о том, что сейчас формируется другой миропорядок по сравнению с тем, в котором руководство США привыкло действовать по своему усмотрению и не встречало серьезного противодействия.

Ранее Лавров рассказал об «отравленных» российско-американских отношениях.