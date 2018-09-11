Лаврентьев: на встрече в Женеве была обсуждена ситуация в Идлибе

Складывающая ситуация в Идлибе была обсуждена на встрече стран-гарантов «Астаны» и спецпосланника ООН, передает РИА «Новости» заявление спецпредставителя президента по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.

«Была обсуждена ситуация, складывающаяся вокруг Идлиба. Было отмечено, что она действительно непростая, нужно сделать все, чтобы мирное население не страдало в результате борьбы против террористических организаций, которая должна быть продолжена», — сказал он.

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Он также рассказал, что участники встречи по Сирии в Женеве согласовали два списка кандидатов в конституционную комиссию.

Ранее Госдеп прокомментировал предстоящий саммит по Сирии.