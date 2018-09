Хейли раскритиковала автора анонимной статьи в NYT о Трампе

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что автору анонимной статьи в газете The New York Times, в которой говорилось о противостоянии президенту США Дональду Трампу среди его подчиненных, следует уйти в отставку. Об этом сообщает The Washington Post.

По ее словам, она не во всем соглашается с Трампом и благодаря своей должности всегда может обсудить с президентом спорные моменты.

Она также добавила, что если анонимный автор статьи в NYT является высокопоставленным чиновником в Белом доме, у него тоже есть такая возможность.

Хейли подчеркнула, что данному автору стоит уйти со своего поста, если он решил, что больше не может ничего изменить и повлиять на Трампа.

Постпред США в ООН отметила, что действия анонима являются «очень опасными» для США.

Ранее сообщалось, что CNN назвал 13 возможных авторов анонимной статьи в NYT о Трампе.