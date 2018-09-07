В МИДе отреагировали на заявление западных стран по делу Скрипалей

В российском МИДе выразили сожаление, что Германия, Канада, США и Франция «пошли на поводу у Лондона» и выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, говорится на сайте ведомства.

В МИДе обратили внимание, что обвинения сопровождаются оговоркой «почти наверняка» («almost certainly»), которую назвали вариацией ранее использовавшегося «весьма вероятно» («highly likely»), а ряд западных стан, согласно заявлению пресс-службы, подхватили эту «ложь».

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«Вызывает сожаление, что в столицах этих стран опять пошли на поводу у Лондона, который, похоже, никак не может преодолеть собственные необъяснимые фобии», — говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что Россия неоднократно предлагала совместно расследовать инциденты, на что получала отказы, а также отметили запрет предоставить доступ к российским гражданам Сергею и Юлии Скрипалям.

Ранее сообщалось, в Британии подготовили обвинения против россиян по делу Скрипалей.