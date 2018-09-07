Independent: антироссийские действия из-за дела Скрипалей в конце концов навредят Британии

Последние события в деле Скрипалей сделали отношения Великобритании и России настолько же холодными, насколько они были после краха коммунизма, пишет в колонке британской газеты The Independent Мэри Дежевски.

Автор статьи отмечает, что в целом российско-британские отношения выглядят как односторонняя холодная война, которая в конечном итоге может нанести больший ущерб Великобритании, нежели России.

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В недавнем выступлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй после появления новых подробностей о причастных к отравлению в Солсбери с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок» не было мысли о том, что Британия ссорится с «русским народом». Тем не менее, Тереза Мэй предупредила о том, что отношения с Россией будут только хуже с отрепетированной серией жалоб о поведении России и предполагаемых действиях, которые последуют вслед за делом Скрипалей со стороны Лондона.

«Как бы скептически вы ни относились к доводам правительства Великобритании против России из-за отравления Скрипалей, дипломатический ущерб всем понятен», — пишет автор колонки.

Отношения между Лондоном и Москвой в настоящее время стали еще хуже, чем они были, когда Британия выслала 23 российских дипломатов после отравления Скрипалей в марте 2018 года, в котором британская сторона обвиняет Россию, констатирует автор статьи.

Ранее в МИД России отметили недопустимую тональность заявления Мэй по делу Скрипалей.