США, Франция, ФРГ и Канада поддержали антироссийское заявление по Скрипалям

США, Франция, Германия и Канада выпустили совместное заявление, в котором поддержали позицию Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Согласно тексту, США, Франция, ФРГ и Канада считают, что отравление Скрипалей «почти наверняка» было одобрено Россией.

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Как отмечается, данные страны также согласны с выводами Британии, что подозреваемые по делу Скрипалей якобы являются сотрудниками ГРУ.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что российской стороне ничего не говорят имена или фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей.