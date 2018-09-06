Песков выразил сожаление из-за позиции Британии по делу Скрипалей

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о сожалении Кремля в связи с отказом Лондона от совместной с Россией работы по делу об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, британская сторона считает такое взаимодействие бессмысленным.

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«И если они (Великобритания. – Газета.Ru) не видят смысла, то мы можем только сожалеть», — сказал Песков.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что двое мужчин, подозреваемых по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, являются сотрудниками российской разведки.