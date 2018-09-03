Лукашевич счел убийство Захарченко саботажем Минских договоренностей

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко является саботажем Минских договоренностей, передает РИА «Новости».

По утверждению Лукашевича, «нынешний террористический акт» подтверждает, что Киев не желает договариваться в рамках минского переговорного процесса.

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«Именно поэтому очень давно буксует работа контактной группы, именно поэтому мы неоднократно говорили и говорим, что главная причина ступора в переговорном процессе — это открытый и намеренный саботаж Киевом минских договоренностей», — сказал Лукашевич.

Глава самопровозглашенной ДНР погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» вечером в пятницу, 31 августа.

Ранее сообщалось, что для расследования убийства Захарченко в Донбасс направились специалисты ФСБ.