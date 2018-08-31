Эксперт объяснил обвинения США в адрес России из-за ситуации в Азовском море

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер дал комментарий после того, как американская сторона обвинила Россию в преследовании судов в Азовском море. Об этом сообщает RT.

По словам Брутера, Соединенные Штаты защищают украинские интересы, поэтому решили вмешаться в сложившуюся ситуацию.

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«Очевидно, что когда они в своем заявлении говорят о нарушении правил судоходства в Азовском море, но не говорят, что стало этому причиной, то они уже лукавят и лицемерят», — сказал Брутер.

Он добавил, что российская сторона не нарушает международные права. При этом ситуация с задержанным на Украине российским судном «Норд» является серьезным нарушением и провокацией, на которую Россия не поддалась.

«Но она (Россия. — Газета.Ru) на провокации не поддалась и сделала ситуацию такой, которая не выгодна Украине и ее спонсорам, не нарушив при этом ни международного права, ни своих обязательств», — заявил Брутер.

Ранее в Госдепе заявили, что США призывают Россию прекратить «кошмарить» международное судоходство в Азовском море.