Посольство России призвало США не вступаться за бесчинствующих на Азовском море

Посольство России в США призвало Вашингтон прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных. Об этом говорится в сообщении на странице диппредставительства в фейсбуке.

Ранее Госдеп США потребовал от России прекратить «кошмарить» международное судоходство в Азовском море.

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«Примечательно, что из «сотен» судов не названо ни одно (это важно для понимания политики двойных стандартов). Госдеп сознательно ушел от этого. Ведь здесь замалчивают факты украинского пиратства», — отмечается в сообщении.

В посольстве отметили, что 25 марта украинские пограничники задержали судно «Норд», а 10 августа — заблокировали в порту Херсона российский танкер «Механик Погодин».

Кроме того, в дипмиссии обратили внимание на несоблюдение прав российских граждан со стороны американских властей.

»Госдепу не удастся отвлечь от этих возмутительных случаев наше внимание. Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных, начать предметный диалог по проблеме российских граждан в американских тюрьмах», — заключили в посольстве.

Ранее украинский МИД призвал «дать отпор» России в Азовском море.