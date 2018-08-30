Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, Путин также направил коллеге телеграмму с поздравлением по случаю дня рождения.

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«В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александр Григорьевича Лукашенко с днем рождения», — говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры обсудили график будущих контактов и вопросы, связанные с двусторонней повесткой дня.

Ранее Лукашенко назвал Белоруссию и Россию ангелами-хранителями друг для друга.