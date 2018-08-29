Порошенко высмеяли в соцсетях за визит к украинке с российским флагом на холодильнике

Пользователи соцсетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко за публикацию видео на своей странице в фейсбуке, в котором запечатлен его визит к семье из города Авдеевка на востоке страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Поводом для критики стали магнитик с российским флагом на холодильнике и фотография внука женщины, изображенной на видео, в тельняшке и фуражке с надписью «Тихоокеанский флот».

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Один из пользователей отметил, что президент засмотрелся на российский флаг на холодильнике и предположил, что после этого Порошенко сразу забрал стиральную машинку.

«Порошенко бы еще в детском саду на фоне горшков попиариться. Главное, чтобы душевно, ''человечно'' выглядело. В стране нищей уже всю лабуду хавают», — написала Kosuta Irina.

Еще один комментатор назвал «фантастическим кретинизмом» визит Порошенко к семье, которая открыто поддерживает Россию.

Украинский президент посетил квартиру женщины в честь запуска газопровода, соединяющего поселок Очеретино с городом Авдеевка в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в соцсетях оценили сообщение Порошенко о новых украинских танках.