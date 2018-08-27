Суд арестовал Навального на 30 суток

Тверской суд Москвы принял решение о помещении под арест Алексея Навального по делу о повторной организации несогласованного мероприятия, передает РАПСИ.

«Признать Навального лицом, совершившим административное правонарушение, и назначить ему административный арест сроком на 30 суток», — огласил решение судья Алексей Стеклиев

Реклама

Это решение было принято судом после того, как был проведен допрос свидетеля задержания, а также после демонстрации отрывков из видеообращений Навального с призывами к участию в несанкционированной январской акции.

Ранее сообщалось, что Навального увезли из отделения полиции после задержания с подозрением на перелом пальца.