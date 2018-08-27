СМИ: глава МИД Австрии упала в обморок

Глава внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль почувствовала слабость во время Европейского форума, проходившего в городе Альпбах. Об этом пишет Die Kronen Zeitung.

По словам очевидцев, министр недолго пребывала без сознания. По словам ее представителя Томаса Шнелля, Кнайсль оказали медицинскую помощь, после чего она отдыхала в своем гостиничном номере.

Ранее СМИ написали, что танец президента России Владимира Путина и главы министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе был не просто танцем, а «геополитическим шагом».