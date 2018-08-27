В МИД Украины исключили возможность разрыва соглашения с Россией об Азовском море

В украинском МИДе заявили, что не намерены разрывать российско-украинское соглашение о совместном использовании Керченского пролива и Азовского моря. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в твиттере.

По словам замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, о разрыве соответствующего соглашения не может быть и речи. Она подчеркнула, что в случае его расторжения у российской стороны появилась бы возможность заявить о территориальном споре.

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«Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос», — заявила Зеркаль.

Ранее сообщалось, что Украина планирует направить обращение в Совбез ООН или НАТО с просьбой о сопровождении судов в Азовском море.