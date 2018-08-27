Прокуратура обвинила главу МВД Италии в злоупотреблении властью

В Италии идет расследование в отношении главы министерства внутренних дел страны Маттео Сальвини, пишет газета The Times.

В частности, поводом для расследования послужило незаконное лишение свободы беженцев на борту корабля, передвижение которого заблокировала итальянская береговая охрана. Более 100 мигрантов в течение десяти дней не пускали на территорию страны. Теперь Сальвини обвиняют в злоупотреблении властью, похищении и незаконном аресте мигрантов.

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В материале отмечается, что сицилийский прокурор Луиджи Патронаджио допросил должностных лиц МВД Италии о том, почему власти не указали порт, который бы обеспечил безопасность мигрантов, как того требует международное право, почему мигрантам не было разрешено просить о предоставлении убежища, а также почему отсутствовала письменная документация, касающаяся данной ситуации.

Отмечается, что прокурор передал материалы против Сальвини и его чиновников в министерский трибунал для рассмотрения возможного судебного преследования.

Ранее сообщалось, что популярность итальянского политика Маттео Сальвини увеличилась после трагедии в Генуе, унесшей десятки жизней.