Глава МИД Германии намерен пересмотреть отношения с США

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что страна пересмотрит свой внешнеполитический курс по отношению к США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство dpa.

«Уже давно пришло время переоценить трансатлантическое партнерство: трезво, критично, и даже самокритично», — сказал Маас, выступая в Берлине на мероприятии по случаю начала года Германии в США.

Реклама

Как отмечается, ранее в статье, опубликованной в газете Handelsblatt, министр указал, что на протяжении многих лет Европа и США отдаляются.

В качестве нового подхода во взаимоотношениях с США Маас предложил взять идею сбалансированного сотрудничества, а главной целью немецкой внешней политики он назвал создание сильной и независимой Европы.

Министр также отметил, что там, где США пересекают красную линию, Европа должна выставлять противовес.

Ранее глава МИД Германии рассказал о разрыве в отношениях Европы и США.