Мэй назвала Маккейна другом Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала сообщения о смерти американского сенатора Джона Маккейна.

«Джон Маккейн был великим политиком, который ставил идеи государства выше своих собственных. Это была честь - называть его другом Великобритании. Мои глубочайшие соболезнования его семье и американскому народу», — написала она в твиттере.

Маккейн скончался в возрасте 81 года в своем доме в окружении семьи. До этого сенатор прекратил лечение рака мозга, с которым боролся в течение долгого времени.