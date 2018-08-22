В крематории в Аргентине сожгли почти 400 кг кокаина из посольства России

Правоохранительные органы Аргентины сожгли кокаин, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, сообщает ТАСС.

Уточняется, что наркотики были уничтожены в крематории в присутствии министра безопасности Патрисии Буллрич и посла России Дмитрия Феоктистова.

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«Это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз», — сказала Буллрич.

По ее словам, благодаря совместным действиям, который включали в себя замену кокаина мукой и отслеживание поставки, удалось «разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и в России».

Ранее генеральная прокуратура России направила Германии запрос о выдаче ключевого фигуранта «кокаинового дела» Андрея Ковальчука.