В Совфеде прокомментировали «санкционную вакханалию» США

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал расширение антироссийских санкций американским минфином «санкционной вакханалией». Об этом сообщает RT.

По его мнению, принятие нового пакета санкций против ряда российских граждан, компаний и судов связано с предстоящими в США выборами в конгресс, и пока они не пройдут, ждать окончания «санкционной вакханалии» не стоит.

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Он упомянул появлявшиеся ранее сообщения о том, что американский президент Дональд Трамп готов пересмотреть санкции, если Россия изменит свое поведение на Украине и будет взаимодействовать с Соединенными Штатами в Сирии, однако экономические все же ограничения расширили.

«Вот к вечеру пришло сообщение, что введены новые санкции — предлоги всегда меняются. Дело не в причинах, а в общей политике, которой заражены президент и конгресс», — заявил Джабаров.

Он также подчеркнул, что для США недопустимо диктовать свои условия другим странам, тем более России, и предположил, что когда-нибудь «американцы поймут свою глубокую стратегическую ошибку».

Ранее в США заявили, что готовы причинить России еще больше «экономической боли».