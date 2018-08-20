Президент Финляндии созвонился с Меркель перед визитом в Россию

Президент Финляндии Саули Ниинисте переговорил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель перед встречей с Владимиром Путиным в Сочи, которая должна будет состояться 22 августа, передает РИА «Новости».

«Президент республики Саули Ниинисте поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель в понедельник, 20 августа. Ниинисте и Меркель обсуждали, в частности, кризис на Украине, войну в Сирии и отношения между Европой, США и Россией», — сообщили в канцелярии Ниинисте.

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Отмечается, что разговор прошел по инициативе президента Финляндии.

В июле Ниинисте прокомментировал саммит лидеров России и США, назвав его отправной точкой для диалога между Россией и США.