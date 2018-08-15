Трамп отозвал допуск экс-главы ЦРУ к секретным материалам

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила о решении президента США Дональда Трампа об отзыве допуска экс-директора ЦРУ Джона Бреннана к секретным материалам, передает Fox news.

«На данный момент в моей администрации любые выгоды, которые официальные лица могут получить от консультаций с мистером Бреннаном, перевешиваются рисками, вызванными его неблагонадежными действиями и поведением», — процитировала она Трампа.

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Глава государства также подчеркнул, что Бреннан поставил под вопрос собственную объективность и репутацию, выдвигая необоснованные обвинения.

Ранее СМИ писали, что Трамп лишит доступа к секретам чиновников, обвинявших его в связях с Россией.