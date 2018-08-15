Путин намерен посетить свадьбу главы МИД Австрии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин планирует посетить свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Путин намерен посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии «по пути в Берлин».

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Как отмечается, помощник президента России Юрий Ушаков также подтвердил, что Путин планирует посетить свадьбу Кнайсль.

Ранее СМИ сообщили, что Путина пригласили на свадьбу главы МИД Австрии.

Как отмечалось, бракосочетание Карин Кнайсль состоится 18 августа.